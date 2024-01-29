بعد أسبوع من هبوطه على القمر.. المسبار الياباني يستعيد طاقته

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، اليوم الإثنين، أن المركبة الفضائية "ِسِليم" استعادت طاقتها بعد أكثر من أسبوع من تحقيق هبوط دقيق غير تقليدي على سطح القمر.

وأوضح متحدث باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" أن الطاقة الكهربائية للمركبة الفضائية "ِسِليم" نفدت لأن ألواحها الشمسية وُضعت في زاوية خاطئة.

وأضاف المتحدث باسم "جاكسا" أن الوكالة أعادت الاتصال بمركبتها الذكية لاستكشاف القمر المعروفة باسم "ِسِليم" في وقت متأخر أمس الأحد، بعد 9 أيام تقريبا من هبوط تلك المركبة (المسبار).

وتابع في حديثه وفقًا لـ “رويترز” أن المسبار تمكن على الأرجح من توليد الطاقة بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس.

وكالة الفضاء اليابانية



وواصل أن المسبار استأنف عملياته لتحليل تركيبة صخور الزبرجد الزيتوني على سطح القمر بكاميرته الطيفية متعددة النطاقات بحثًا عن أدلة حول أصل القمر حيث هبط المسبار على القمر على بعد 55 مترا من هدفه في حفرة تقع بالقرب من خط الاستواء القمري في 20 يناير.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنها حققت تقدما فيما أسمته الهبوط "المحدد" القائم على الرؤية، وهي تقنية يمكن أن تكون أداة قوية للاستكشاف المستقبلي للأقطاب الجبلية للقمر والتي يُنظر إليها كمصدر محتمل للوقود والماء والأكسجين.

وفقدت المركبة قوة دفع أحد محركيها الرئيسيين قبل وقت قصير من الهبوط لأسباب غير معروفة حيث انتهى بها الأمر بالانحراف عن هدفها على بعد بضع عشرات من الأمتار منه.

وتوقفت مركبة الهبوط بأمان على منحدر غير وعر، لكنها بدت وكأنها مقلوبة حيث كان أحد محركاتها متجهًا لأعلى في صورة التقطتها مركبة فضائية متجولة ذات عجلات بحجم كرة البيسبول قامت "سليم" بإرسالها.

جاكسا

واتجهت الألواح الشمسية للمسبار نحو الغرب بسبب عدم الهبوط في المكان المحدد حيث لم تتمكن من توليد الطاقة على الفور.

وقامت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بفصل بطارية المركبة الفارغة يدويا بعد ساعتين و37 دقيقة من الهبوط حيث أكملت نقل بيانات مركبة الهبوط إلى الأرض.

ولا يلوح في الأفق موعد واضح أمام وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بالتاريخ الذي ستنهي بحلوله المركبة عمليتها على القمر، لكن الوكالة قالت سابقا إن مركبة الهبوط ليست مصممة للبقاء في ليلة قمرية.

وتبدأ الليلة القمرية المقبلة يوم الخميس.

يذكر أن اليابان خامس دولة تضع مركبة فضائية على سطح القمر.