واشنطن بوست: إدارة بايدن اقتنعت أخيرا بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الحرب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين أن هناك ضغط أكبر على الاحتلال الصهيوني للاستجابة لطلبات الإدارة الأمريكية.

وأفادت الصحيفة ان المسؤولين الأمريكيين بدأوا في زيادة الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق.

قالت واشنطن بوست ان مخاوف إدارة بايدن من التصعيد زادت أخيرا وأدت لتجديد جهود إعادة إسرائيل وحماس للتفاوض.

يأتي ذلك فيما وصل أمس رئيسا جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين، الى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية في العاصمة باريس لمناقشة صفقة هدنة محتملة بين "حماس" وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء الأحد، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وصلا إلى باريس للمشاركة في قمة رباعية، بجانب مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية.

وأكدت الصحيفة مشاركة كل من رئيس الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية.