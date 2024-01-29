شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك” يوثق رسالة مضحكة سجلتها عاملة في مطار هوليوود بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية لراكب نسي جهاز iPad الخاص به أثناء الرحلة.

أظهر مقطع الفيديو، كريستيانا بيترسون، البالغة من العمر 24 عامًا، تصف الراكب الذي كان يجلس في الدرجة الاولى بـ “المجنون” لأنه نسي جهاز iPad الخاص به.

مواقف مضحكة

وقالت الفتاة بطريقتها المضحكة في مقطع فيديو حصد حتى الآن أكثر من 8.3 مليون مشاهدة: “وجدت هذا الآيباد على متن الطائرة، أليس كذلك؟، أنا على وشك أن أعرض لكم الفيديو”.

تابعت: "إذا تركت جهاز iPad الخاص بك على متن الطائرة، فسوف ترغب في مشاهدة هذا الفيديو أيضًا".

وواصلت وهي تشير بالكاميرا إلى شاشة iPad في الرسالة المسجلة مسبقًا: "اضطررت إلى ترك هذا الفيديو لأنك مجنون لترك هذا على متن الطائرة".

وأكملت: “انت محظوظ لأن ابني وجده، وآمل ألا تظهر هذا لأحد أصحاب العمل”.

واختتمت: "أحتجزه حتى يأتي وكيل البوابة وأتمكن من إعطائه له".