أحمد موسى: لقاء النائب محمد أبوالعينين برئيس غانا استغرق ساعة كاملة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التقى رئيس غانا، “نانا أكوفو أدو” بمقر الرئاسة في غانا، على هامش مشاركته في مؤتمر للرخاء الإفريقي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "لقاء الناب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، برئيس غانا استغرق ساعة كاملة"، مشيدا بدور سفير مصر في دولة غانا، معقبا "لديه قوة علاقات تشرف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "رئيس غانا لديه تواصل مباشر مع السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر هناك".

وأشار إلى أن "رئيس غانا تحدث خلال استقبال النائب محمد أبو العينين في مقر الرئاسة في غانا عن الرئيس السيسي، وأشاد بالرئيس السيسي، ووصفه بالرجل القوي الذي يقوم بأعمال في مصر كانت تحتاج إلى سنوات، وأشاد بالتنمية في مصر".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، "رئيس غانا تحدث كثيرا عن مصر، وكلام بمنتهى الإيجابية، وأشاد بمتانة العلاقات بين البلدين".