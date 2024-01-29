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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام راضي: العلاقات المصرية - الإيطالية شهدت طفرة كبيرة

بسام راضي
بسام راضي

أكد السفير بسام راضي سفير مصر في روما، أن العلاقات المصرية الإيطالية شهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي وشهدت تطورا كبيرا للغاية بعد فترة من الجمود.

 

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بسام راضى يناقش العلاقات بين القاهرة وروما مع ‏زعيم الاغلبية بالشيوخ الايطالى

وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  مصر وإيطاليا عملا على استعادة قوة العلاقات الثنائية".

أضاف بسام راضي:" تم إحاطة الجانب الإيطالي على مدار السنة الماضية بكافة أوجه التعاون الممكنة مع مصر والسفارة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في هذا الشأن ".

وتابع بسام راضي:" شهدنا حجم زيارات على مستوى رفيع بين كلا البلدين لتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات ".

واكمل بسام راضي:" مؤتمر إيطاليا أفريقيا ينعقد حاليا في إيطاليا وحضرت وزيرة التعاون الدولي نيابة عن الرئيس السيسي، ويتم استعراض خطة إيطاليا لتعزيز التعاون مع أفريقيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي ومعالجة أسباب الهجرة".

ولفت بسام راضي:" رئيس وزراء إيطاليا أكدت أن خطة إيطاليا للتعاون مع أفريقيا تعتمدعلى الشراكة مع عدة دول في مقدمتها مصر ".

بسام راضي مصر إيطاليا إفريقيا اخبار التوك شو

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