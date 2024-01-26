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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضى يناقش العلاقات بين القاهرة وروما مع ‏زعيم الاغلبية بالشيوخ الايطالى

صدى البلد

استقبل السناتور الإيطالي لوشو ملان زعيم كتلة الاغلبية للائتلاف اليمنى الحاكم في إيطاليا، بسام راضي سفير مصر فى روما حيث تم بحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا.

وعبر الجانبان خلال اللقاء الذى تم بمقر مجلس الشيوخ الايطالى عن ارتياحهما البالغ للتطور اللافت الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي ٢٠٢٣ والطفرة التى حدثت على كافة المستويات، السياسية، الاقتصادية، التجارية، العسكرية، الطاقة، فضلاً عن قطاع السياحة. 

وأوضح بسام راضي أن هناك وعى براجماتي وجغرافي وسياسي متبادل بين البلدين نحو التعامل مع تحديات المرحلة الحالية التى يمر بها العالم انعكس على التعاون المكثف والمثمر بشأن كافة الملفات المشتركة، مثل الهجرة والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية، وكذلك فى حالة الأزمات والطوارئ مثل الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتداعياته التى اثرت على الامن الاقليمى باسره وامتد إلى باب المندب والبحر الأحمر، فضلاً عن التعاون القائم لمواجهة العديد من التحديات في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته،أكد السناتور لوشو ملان على تطلع إيطاليا مواصلة تطوير التعاون المشترك ودفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب مع دولة محورية مثل مصر التى تعتبر مركز ثقل للأمن والاستقرار فى المنطقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بسام راضي مصر إيطاليا الشيوخ الإيطالي

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