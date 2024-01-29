تجارب تنموية كثيرة.. بسام راضي: إيطاليا أكدت أن مصر المدخل إلى أفريقيا

كشف السفير بسام راضي سفير مصر في روما، تفاصيل انعقاد القمة الإيطالية الأفريقية في روما بمشاركة وزيرة التعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية على قناة " النيل للأخبار":" القمة تأتي في إطار اهتمام متزايد من إيطاليا بالقارة الأفريقية ".

وتابع بسام راضي:" إيطاليا تقدم خطة متكاملة للتعاون مع أفريقيا وتم دراسة هذه الخطة بشكل كبير للتعاون مع أفريقيا في مجالات عدة ".

وتابع بسام راضي:" إيطاليا لديها مشروعات طموحة في كافة المجالات داخل أفريقيا سواء في الطاقة أو البنية التحتية أو الأمن الغذائي ومعالجة أسباب الهجرة ".

ولفت بسام راضي:" مشاركة مصر في القمة الإيطالية الأفريقية مهمة، ورئيسة وراء إيطاليا أكدت أن مصر تعتبر المدخل إلى أفريقيا لأن مصر لديها تجارب تنموية كثيرة مثل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ".

وتابع بسام راضي:" مصر لديها استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر"، مضيفا:" مصر تتمتع بالأمن والأمان وهذا ما أكدت عليه رئيسة وزراء إيطاليا ".