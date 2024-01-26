القمة الإيطالية الإفريقية.. وزيرة التعاون الدولي تمثل مصر في اجتماع روما

تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في القمة الإيطالية الأفريقية التي تعقد في 28 و 29 يناير الجاري وتستضيفها العاصمة روما، بمشاركة أفريقية واسعة.

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن روما ستستقبل 57 وفدا من جميع أنحاء العالم، وفي المقام الأول من أفريقيا: 15 رئيس دولة، و8 رؤساء حكومات، 11 وزيراً للخارجية، ثم زعماء الاتحاد الأوروبي، وممثلي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، والأمم المتحدة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما لا يقل عن اثنتي عشرة منظمة دولية أخرى.

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني

وأشارت "صحيفة كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن القمة الإيطالية الأفريقية تحظى بدعم قوي من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

ومن بين الحضور الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، والتونسي قيس سعيد، والصومالي حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وسط تصاعد التوتر بين الدولتين بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال في الأول من يناير الجاري.