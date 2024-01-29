تخطى 30 مليون دولار.. قصة "مخطوطة ليستر" أغلى كتاب في العالم

أثار كتاب ليوناردو دافنشي العلمي "مخطوطة ليستر"، حالة من الجدل لكونه أغلى كتاب في العالم، حيث تم شراؤه بمبلغ 30.8 مليون دولار.. فما قصة هذا الكتاب؟

أصبح "Codex Leicester" واحدا من أغلى الكتب التي تم بيعها عبر التاريخ بعد شراؤه من قبل مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، الأمر الذي أثار حالة من التناقض وقتها، وفقا لرائد الأعمال محمد علي أحمد الذي كشف كواليس شراؤه في لايف عبر تيك توك.

قصة أغلى كتاب في العالم

الأمر الذي أثار حالة من الدهشة والتناقض وقتها هو طبيعة بيل جيتس المادية، فعلى الرغم من ثراؤه وتصدره قائمة أغنياء العالم وقتها، إلا أنه لم يكن يميل إلى إنفاق مثل هذه المبالغ الضخمة، وفقا لمحمد عثمان.

كانت حياة جيتس مزيجا من التواضع والبساطة بجانب النجاح المادي، إلا أنه أثار الجدل وقتها وخرج عن طبيعته المادية الحريصة وقام بشراء كتاب "Codex Leicester" بمبلغ 30.8 مليون دولار، وجعله واحداً من أغلى الكتب التي تم بيعها.

وبحسب رائد الأعمال، فإن مؤسس شركة مايكروسوفت أرجع سبب إنفاقه هذا المبلغ من المال وشراؤه كتاب مخطوطة ليستر إلى إعجابه الشديد بعبقرية دافنشي وحرصه على اقتناء كافة مؤلفاته.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام جيتس باستخدام أجزاء من مخطوطة ليستر كخلفيات لنظام التشغيل Windows 95، مما يتيح للجمهور تقدير عمل دافنشي.

ما هي مخطوطة ليستر؟

تعتبر "مخطوطة ليستر"، التي كُتبت بين عامي 1506 و 1510، وثيقة مؤلفة من 72 صفحة تحوي أكثر من 360 رسم توضيحي ورمز.

وتقدم المخطوطة، نظرة شاملة على أفكار دافنشي في مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك علم الفلك والميكانيكا وعلم النبات والرياضيات والهندسة المعمارية.

وتتميز المخطوطة بأسلوب دافنشي الشهير في كتابة النصوص بالصورة المرآة، وتعمق في موضوعات مثل حركة المياه ونظريات حول الصفائح التكتونية وغيرها.

وفي عام 2019، بمناسبة الذكرى الخمسمائة لوفاة دافنشي، عُرضت "مخطوطة ليستر" لفترة قصيرة في معرض أوفيزي في فلورنسا، إيطاليا، المدينة التي تمت كتابتها فيها، وفقًا لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس".