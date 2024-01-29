بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

بشكل غير مقصود، شهد قافز قاعدة بريطاني نهاية مأساوية بسبب خطأ فادح بالمظلة جعله يقفز من برج سكني مكون من 29 طابقًا، علمًا بإنه قد قام بتصوير حركة مماثلة قبل أيام قليلة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، تسلق ناثي أودينسون، 33 عامًا، من هنتنجدون، كامبريدجشير، بشكل غير قانوني إلى أعلى الطابق 29 من مبنى سكني في منتجع باتايا الساحلي، تايلاند، قبل أن يقفز عن غير قصد ويلقى حتفه.

وتظهر اللقطات البريطانية وهو يؤدي حيلة مماثلة قبل أيام قليلة، عندما قفز من مبنى سكني منخفض بشكل خطير، في باتايا أيضًا.

وفي الفيديو، يمكن رؤية ناثي وهو يتوازن على حافة ضيقة قبل أن يقفز، مع فتح مظلته على الفور.

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وكان يستخدم “ناثي أودينسون” طريقة "الخط الثابت" للقفز من القاعدة عندما يتم ربط الخط الذي يربط شلاله بالحافة ويؤدي بنجاح إلى قطع حبل القطع، مما يؤدي إلى نشر المظلة.

وخطط قائد القفز الأساسي لاستخدام نفس الطريقة ليلة السبت، لكن مقطع الفيديو الخاص بالسقوط المأساوي يُظهر كيف تم وضع خط التحرير تحت أحزمة المظلة دون أن يلاحظ ناثي الخطأ تسبب في الحادث المميت.

وقال هاريسون، من سانت نيوتس، إنه على الرغم من خبرة شقيقه الكبيرة - حيث قام بـ 5000 قفزة حول العالم إلا أنه ارتكب الخطأ القاتل دون أن يدرك وقفز حتى وفاته.

وأضاف أحد لاعبي القفز بالمظلات، والذي كان صديقًا لناثي ويعيش أيضًا في تايلاند، أنه لاحظ الخطأ بمجرد أن شاهد الفيديو.



