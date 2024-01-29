موعد الإعلان عن وظائف الأئمة والعمال بوزارة الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم يوم الأربعاء القادم ٣١ يناير الجاري الإعلان عن وظائف الأئمة والعمال على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أوضح الوزير أنه في إطار تلبية حاجة الوزارة من الأئمة والعمال، فمن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب و شغل 1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث خلال شهر يناير 2024م الجاري، وستنشر تفاصيل المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز يعلي من تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف بدءًا من 20 ديسمبر 2023م المقبل .. وسيقوم الجهاز لاحقًا بإخطار المتقدمين بموعد امتحانهم.