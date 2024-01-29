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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الضويني.. اختبارات الصوت والأداء لأئمة القبلة بالجامع الأزهر

اختبارات الصوت
اختبارات الصوت

انعقدت اليوم اختبارات الصوت والأداء للمرشحين لإمامة القبلة والمقارئ بالجامع الأزهر الشريف ومدينة البعوث الإسلامية، وذلك للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هجرية، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

يأتي هذا عقب اختبارات الحفظ والتلاوة والإتقان التي عقدها الجامع الأزهر في مطلع الشهر الجاري لعدد من المرشحين لاختيار أكثر الأصوات تميزا، إلى جانب إتقان الحفظ والتمكن من أحكام التلاوة والقراءات، بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية.

وانعقدت الاختبارات برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعضوية كل من؛ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الفتوي الإلكترونية، والدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد لأزهرية.

وتتضمن الشعائر الدينية التي تقام في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الفضيل؛ صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر. 

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

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اختبارات القبلة الجامع الازهر الازهر الشريف الشعائر الدينية رمضان

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