متى 27 رجب 2024؟.. يبدأ من الأربعاء ودعاؤه مستجاب حتى مغرب الخميس

يبحث كثيرون عن متى 27 رجب 2024 ؟، حيث ذكرى الإسراء والمعراج ، التي تحمل رياحين الفرج والجبر والدعاء المستجاب وتحقيق الأمنيات، وعادة ما يبدأ السؤال عن متى 27 رجب 2024 ذكرى الإسراء والمعراج ؟، بمجرد انقضاء نصفه والذي ينذر بقرب انتهاء شهر رجب المعظم ، ويبشر بقرب شهر رمضان الكريم ، وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول توقيت حدوث الإسراء والمعراج إلا أن دار الإفتاء المصرية أجازت الاحتفال بذكرى الرحلة المباركة في شهر رجب ، وفي ليلة 27 رجب الهجري على وجه الدقة، بما يطرح سؤالا متى 27 رجب 2024؟ لعلنا نهنأ بنفحة من نفحاته تطيب بها خواطرنا وتُجبر قلوبنا .

متى 27 رجب 2024؟

حددت دار الإفتاء المصرية متى 27 رجب 2024 م ، بأنه يبدأ من مغرب الأربعاء الموافق 26 رجب 1445هـ، 7 فبراير 2024م إلى مغرب الخميس الموافق 27 رجب 8 فبراير 2024م ، حيث تبدأ ليلة 27 رجب 2024 م مع غروب شمس الأربعاء إلى فجر الخميس ، فيما يبدأ يوم 27 رجب 2024 م من فجر الخميس الموافق 8 فبراير الميلادي إلى المغرب.

وكانت الإفتاء استطلعت هلال شهر رجب 1445 هـ، وقد تبين من الرؤية أن يوم السبت الموافق 13 يناير هو غرة شهر رجب 1445- 2024 ، وبناء عليه تبدأ ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج بشكل عام، مع غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 26 من رجب 1445هـ، و7 فبراير 2024 م، وتنتهي ليلة 27 رجب مع طلوع شمس اليوم التالي فجر يوم الخميس الموافق27 رجب 1445هـ، و 8 فبراير 2024م، ليبدأ يوم 27 رجب 2024 من فجر الخميس 8 من فبراير 2024 ميلاديًا، بما يحدد متى 27 رجب 2024 ؟، بأنه على بُعد 10 ليال و11 يومًا.

وأوضحت دار الإفتاء ، أنَّ تعيين رحلة الإسراء والمعراج في 27 رجب قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أنَّ تتابع الأمَّة على الاحتفال بذكراها في 27 رجب يُعدُّ شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته.

متى 27 رجب فلكيا؟

ووفقا للحسابات الفلكية، ولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وبذلك كان يوم الجمعة 12/1/2024 م هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، وبذلك بدأ شهر رجب 1445 فلكيًا السبت 13 يناير 2024، ومن ثم فإن يوم 27 رجب هو يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024م، وحسبما أوضحت الحسابات الفلكية للتقويم الهجري 1445 فإن عدة شهر رجب هذا العام فلكيا ستكون 29 يوما، حيث سينتهي شهر رجب 1445 هـ، في السبت 10 فبراير 2024.

وحدد معهد البحوث الفلكية غرة شهر شعبان 1445، في دليل التقويم الهجري للعام الحالي 1445 حيث سيبدأ شهر شعبان 1445 يوم الأحد 11 فبراير 2024، وستكون عدته 30 يوما، على أن ينتهي يوم الإثنين 11 مارس 2023.

دعاء 27 رجب

اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت.

اللهم إنا نستغفرك من قول يعقبة الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}.

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، واعفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، إنك على كل شيء قدير.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي.

اللهمّ خفّف عنّا ثقل أوزارنا، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفِنا واصرف عنّا شرّ الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار .

ﺭﺏ ﺍﺷﺮﺡ ﻟﻲ ﺻﺪﺭﻱ ﻭﻳﺴﺮ ﻟﻲ ﺃﻣﺮﻱ ﻭﺍﺣﻠﻞ ﻋﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻳﻔﻘﻬﻮﺍ ﻗﻮﻟﻲ، ﺭﺏ ﺯﺩﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ.

ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين.

اللهمّ اقض حاجتي وفرج همي وكربتي وارحمني ولاتبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي إنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم يسر أمري وأرفع لي شاني.

اللهم اجبر كسر قلبي، جبراً يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبراً يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته

"اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللّهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا استطيع تحمله.

رجب

يعد شهر رجب هو الشهْر السّابع في التقويم الهجري٬ ولأنّهُ من الأشهرُ الحُرم فهو شهرٌ كريم وعظيم عند الله٬ وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر٬ ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها٬ ويتركُ فيه العَرب القتال إحتراماً وتعظيماً لهُ٬ وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: ((إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ))[التوبة:36]٬ أمّا الأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية فهي مُحرَّم٬ وذي الحجَّة٬ وذي القعدة.

و سُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم لأنّ الله سُبحانهُ وتعالى منع فيها القِتال إلّا أن يبدأ العدو٬ ولتحريم انتهاك المحارِم فيها أشدّ من غيرِهِ من الأشهر.

يُطلقُ على شهر رجب أحياناً اسم "مضر" نسبةً إلى قبيلة مضر؛ حيثُ كانت هذه القبيلة تُبقي وقتَهُ كما هو دون تغيير ولا تبديل مع الأشهر الأخرى على عكس القبائل الأُخرى من العرب الذين كانوا يغيِّرون في أوقات الأشهُر بما يتناسب مع حالات الحرب أو السّلم عندهم٬ كما اقتضت حكمةُ الله أن فضَّل بعض الأيام٬ والشهور٬ واللّيالي على بعض، و يُسمّى أيضاً رجب بالأصم لأنَّه لا يُنادى فيه إلى القتال، ولا يُسمع فيهِ صوت السِّلاح.

أهمية شهر رجب

حدثتْ فيهِ حادثةُ الإسراءِ والمعراج٬ كما أمَر الله بتحويل قبلةِ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المُشرفة في مُنتصف شهر رجب في السّنة الثانية للهجرة كما ورد عن ابنِ عبّاس٬ ومعنى كلمة رجب الرُّجوب أي التّعظيم.

وقد جاء به أمر للرسولِ عليهِ الصّلاةُ والسّلام بالصّيام بهِ دون تخصيص حين جاءَهُ رجُلٌ من أهِله وقد عذَّب نفسَه بالصيام فطَلب الرسول عليهِ الصّلاةُ والسّلام منه أن يصوم شهر رمضان ويوماً من كلِّ شهر٬ ثم قال لهُ الرّجُل زدني٬ فطلب منه أن يصوم يومين٬ فقال الرَّجُل زدني٬ ثم قال : صُم ثلاثة أيام٬ ثمَّ قال زدني فقال : صُم من الحُرُم؛ هذا هو كل ما ورد في شهر رجب، ولم يخصه النبي بصيامٍ أو قيام أو باحتفال بليلة السابع والعشرين منهُ في حادثة الإسراء والمِعراج؛ حيثُ لم يثبُت عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم أيٌّ من ذلك٬ ولا عن الصّحابة رُضوانُ اللهِ عليهم٬ والأولى أن يكون الصِّيامُ في شعبان كما ثبَتَ عن الرّسولِ صلى الله عليه وسلم.

فضل رجب

يعتبر شهر رجب من الأشهر الهجرية المحرمة التي سميت بذلك بسبب تحريم القتال فيها إلا أن يبادر العدو إليه، كما أنَّ انتهاك المحارم في هذا الشهر أشدّ من غيره من شهور السنة، لذلك نهانا الله تعالى عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل، قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، والحق والصواب أنَّ شهر رجب ليس له فضيلة أو خصوصية على غيره من الشهور باستثناء أنَّه من الأشهر الحرم، كما أنَّ الروايات التي تفيد بنزول آية الإسراء والمعراج فيه لا تبرر وإن صحّت ابتداع عبادات معينة في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس، وذلك أنَّ مثل هذه الأفعال لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد الخلفاء الراشدين أو التابعين.