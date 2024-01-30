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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا حدث لحوت هارب من الجيش الروسي بعد العثور عليه.. شاهد

صدى البلد

بعد أشهر من الإبحار بعيداً عن قبضة الجيش الروسي، وجد حوت بِلُوغا الهارب، الملقب "هفالدمير"، موطناً جديداً في مياه أرخبيل سفالبارد النرويجي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  اكتشف الحوت الهارب صيادو سمك نرويجيون لأول مرة وهو يسحب قاربًا ويحمل تسخيرًا غريبًا مكتوبًا عليه "Equipment St. Petersburg"، مما أشعل مخاوفًا محليًا بأنه حوت جاسوس يعمل لصالح روسيا.

ومنذ ذلك الحين، ظل هفالدمير يتجول قبالة السواحل النرويجية، لكن الخبراء حددوا له الآن موطناً دائماً جديداً – مجموعة من حوالي 600 حوت بِلُوغا في منطقة سفالبارد، وهي أرخبيل نرويجي يقع بين البر الرئيسي والقطب الشمالي. 

يرى العلماء أن هذه المجموعة ستوفر له بيئةً مثاليةً لإعادة الاندماج في الحياة البرية.

يُعرف عن كل من الولايات المتحدة وروسيا تدريب حيوانات بحرية لأغراض عسكرية، بما في ذلك الدلافين والحيتان وأسود البحر والفقمات، للبحث عن الغواصين المفقودين وحماية السفن من غواصي العدو.

تعكس قصة هفالدمير التحديات التي تواجه الحيوانات المستخدمة في الأغراض العسكرية، فضلاً عن قدرة الطبيعة على توفير ملاذ آمن للفارين عنها.

 ويأمل الخبراء والمحبون للحياة البرية أن يزدهر هفالدمير في موطنه الجديد ويصبح جزءًا مهمًا من مجتمع الحيتان البِلُوغا في سفالبارد.

الجيش الروسى حوت جاسوس

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