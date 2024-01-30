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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تطلق الورش التدريبية لبرنامج " دوى"

برنامج دوى بأسوان
برنامج دوى بأسوان

انطلقت أولى الورش التدريبية من برنامج "دوي"بمحافظة أسوان ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وبإشراف من الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضه بأسوان،.

وذلك بمشاركة الطلائع والشباب والأهالي بمراكز الشباب بأنحاء محافظة أسوان .

والمستهدف من المبادرة 1200 مستفيد من النشء والشباب في المرحلة العمرية من 14 حتى 18 عامًا للنشء و من 18 حتى 40 عامًا للشباب "والقيادات المجتمعية والأسر، لتمكين الفتيات ودعم المجتمع .

وتسلط "دوي" الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعمونهم. 

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دوى

تضم "دوي" العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة "وزارة الشباب والرياضة، الصحة والسكان، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الثقافة، والقوى العاملة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته وجه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بضرورة مشاركة أعضاء مراكز الشباب بمختلف قري المحافظة وخاصة مراكز شباب قري حياه كريمة، وتم مناقشة أوجه العمل عن الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم ، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. 

 

 

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