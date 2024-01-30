حزب الله يعلن قصف 13 هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركزات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الإثنين 13 هدفًا للجيش الإسرائيلي وتمركزًا لجنوده، حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع المطلّة الإسرائيلي، وتجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين، وتجمّع آخر في موقع السمّاقة، وفي تلّة الطيحات، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وتم إصابته بشكل مباشر".

ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف في القطاع الغربي من جنوب لبنان "موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر، وموقع حدب يارين بصواريخ بركان أيضًا، واستهدف ثكنة بيرانيت، وقصف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وتجمّع آخر في محيط ثكنة ميتات، وفي محيط ثكنة زرعيت، كما قصف ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر".

من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة راشيا الفخار ومركبا، وسردا، وكفركلا، وتلة العزية، ووادي السلوقي، وتلة العويضة، ووادي العبور الحجير، ومجرى نهر الخردلي، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة حولا وبلدة الطيبة.

كما قصف في القطاع الوسط بالمدفعية الثقيلة بين بلدة راميا وبيت ليف، وبلدة عيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس، وفي القطاع الغربي قصف بلدات أم التوت، ويارين والجبين وشيحين، ووادي حسن، والضهيرة، ومروحين، ورأس الناقورة، والبستان".