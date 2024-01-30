عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة محو الأمية: تعليم حرفة بجانب «القراءة والكتابة» لتنمية مهارات الدارسين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن تعليم حرفة بجانب تعليم القراءة والكتابة يلعب دوراً  في تنمية مهارات الدارسين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحرر من الأمية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة منال عاصم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل، والدكتورة  رانية العيسوي، أمين صندوق جمعية المصري الأصيل، لبحث المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار  الشراكات الفاعلة والمثمرة والبناءة التي تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار مع منظمات المجتمع المدني.

وأشاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار  بجمعية المصري الأصيل لأنها تقوم بدمج تعليم القراءة والكتابة ومحو الأمية عن طريق ورش عمل لتعليم السجاد اليدوي والكليم اليدوي والتطريز السيناوي، وكذلك فتح ورش نجارة لتشغيل الشباب.

جاء هذا الاجتماع  تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة فتح مجالات التعاون مع جميع مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية طبقا لرؤية القيادة السياسية، والتي تهتم ببناء الإنسان المصري بتوفير حياة كريمة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كان الدكتور رضا سكر، المؤسس والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، استقبل اللواء مهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له بمقر بنك الطعام، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة توقيع بروتوكول مشترك بين الجهتين.

وبدأ الدكتور رضا سكر في شرح فكرة إنشاء بنك الطعام المصري والخطوات التي تتم ببنك الطعام؛ لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بجودة وبطريقة لائقة. 

وأكد أن التعامل يكون من خلال الجمعيات التي تعمل بطريقة شرعية، وأن بنك الطعام يعمل على تقييم الجمعيات وتقسيمها إلي ثلاث فئات حسب معايير التقييم الموضوعة، وأن لديهم 7000 جمعية على مستوى جميع محافظات مصر توزع من خلالها المساعدات العينية.

من جانبه، أعرب هيكل عن سعادته بما يقدمه بنك الطعام من مساعدات للفئة المحتاجة، واقترح  إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة تعليم الكبار وبنك الطعام المصري.

وتم الاتفاق على بنود البروتوكول ومنها: فتح فصول داخل المزارع الخاصة ببنك الطعام، وكذلك فتح فصول للعمالة التي لا تجيد القراءة والكتابة بالبنك، وفتح فصول من خلال الجمعيات التي تتعامل مع بنك الطعام المنتشرة بجميع محافظات مصر وتطبيق فكرة مؤسسة بلا أمية.

واختتم اللقاء بزيارة مصنع التغليف والتعبئة والمخازن الخاص ببنك الطعام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

ترشيحاتنا

أول رحلة رسمية لأمير الكويت خارج البلاد منذ توليه الحكم

82 دولارا للبرميل.. قلق في أسواق النفط تحسبا لضربة أمريكية لحلفاء إيران

قائد الأسطول الخامس الأمريكي: الصواريخ الحوثية تصل هدفها في 75 ثانية

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في آخر تحديث

7 أهداف.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن لاعبي المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ