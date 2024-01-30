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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: 80% من البنية التحتية في غزة دُمرت

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

أكد الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من اتساع الصراع بعد ما تفعله إسارائيل في قطاع غزة، وأن هذا سيؤثر على الجميع، وأن الجميع يلاحظ الآن، أن كلام الرئيس السيسي كان صحيح.

وأضاف أحمد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أنه كان يجب أن يتم وقف الحرب في أسرع وقت، ولا يتم ترك الحرب، مستمرة حتى اليوم.

 

ولفت إلى أن الدول تعلم موعد بدء الحروب، ولكن لا تعلم موعد انتهاء، فالأوضاع في روسيا وأوكرانيا، والأوضاع في غزة خير دليل على أن الأوضاع صعبة، ولا يعلم أحد متى ستتوقف الحرب.

وأشار إلى أن هناك محاولات لوقف الحرب، ولكن لا يعلم أحد هل ستتوقف أم لا، وماذا بعد الحرب، فهناك 80% من البنية التحتية قد دمرت، وأن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية. 

 

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