أحمد الخطيب: 40 مليار دولار تحتاجها غزة لإصلاح ما حدث بها

أكد الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، أن مصر قدمت الكثير من أجل وقف الحرب في غزة، وأن الشعب المصري لن ولم ينسى الأشقاء في غزة، والمساعدات الغذائية والطبية مستمرة من مصر ومن الدول الشقيقة.

وقال أحمد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن كل يوم هناك ضحايا جدد من غزة، بسبب ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة للغاية، وأن غزة ستحتاج لـ 40 مليار دولار، لإصلاح ما حدث بها، وأن هناك1.2 مليون نازح.

وأضاف أن هناك عمليات لمنع دخول جميع المساعدات لـ غزة، ولكن مصر مستمرة في توصيل المساعدات من خلال قطاع غزة.