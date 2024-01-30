اقتصادي: كل السلع الحالية يتم تسعيرها على سعر الدولار في السوق الموازية

قال الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي يتصدر مناقشات الحوار الوطني، وأن جلسات الحوار الوطني ستعود في بدايات الشهر المقبل.

وأضاف عضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن هناك أشياء يتم الحديث منها الدين الخارجي، وكيفية تقليل وسداد ذلك، وأن هناك حديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.

ولفت إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي يكون له أهداف كثيرة منها زيادة التنمية، وسيكون له رد إيجابي على الإنتاج، والتصدير، وأنه في حالة زيادة الإنتاج سيتم حل جميع المشكلات التي نعاني منها الآن، وأن زيادة الإنتاج ينتج عنها توفير فرص عمل.

كل السلع الحالية يتم تسعيرها على سعر الدولار في السوق السوداء

وأشار إلى أن مصر ودول كثيرة تعاني من مشكلة وجود سعرين لـ الصرف، ولذلك يجب أن يتم مواجهة ذلك، لآن كل السلع الحالية يتم تسعيرها على سعر الدولار في السوق الموازية.