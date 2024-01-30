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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها تليفزيونيًا|سوسن بدر تبيع ممتلكات زوجها فى الحلقة 4 من «حدوتة منسية»

سوسن بدر
سوسن بدر

طرحت منصة  watch it الحلقة الرابعة من مسلسل  حدوتة منسية قبل عرضها علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة، حيث شهدت العديد من الأحداث. 

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل حدوتة منسية، قامت سعاد “سوسن بدر” ببيع المصنع والفيلا وتوزيع الميراث على الأبناء، فيما احتفظت لـ نوح “محمود حجازي" بحقه. 

وقامت سعاد “سوسن بدر” بأخذ نصيبها من الميراث من أجل دفعة الفدية لـ ساري مقابل عودته مرة أخر ى. 

تمكن مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر. 

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واحتل مسلسل “حدوتة منسية” المركز الثالث من أصل 10 مراكز هي للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر. 

مسلسل “حدوتة منسية” يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل “حدوتة” منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤها على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

سوسن بدر عبير صبري علاء قوقة محمود حجازي محمد علي رزق مسلسل حدوتة منسية نانسي صلاح

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