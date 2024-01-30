عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر الأسهم المتداولة للمطاعم بالسعودية والإمارات

ضربة كبرى لشركة أمريكية بسبب المقاطعة في كل الدول العربية

مطاعم امريكية
مطاعم امريكية

تلقت شركة "أمريكانا للمطاعم الدولية" مُشغلة سلاسل "كنتاكي" و"بيتزا هات" في الشرق الأوسط، ضربة كبيرة جراء المقاطعة المستمرة لهما في منطقة الشرق الأوسط بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال وبسبب دعم إدارات هذه الشركات في المقار بأمريكا للاحتلال كذلك.

وذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن نحو 100 وظيفة تم فقدها في إطار عملية إعادة هيكلة داخلية، وفي ظل مقاطعة المستهلكين لعلاماتها التجارية بعد اندلاع الحرب من قبل الاحتلال الصهيوني على غزة.

قال ممثل عن الشركة المُدرجة في بورصتي أبوظبي والرياض إن الوظائف أُلغيت بعد إجراء تقييمات هيكلية "بهدف مواءمة مواردنا مع أهدافنا الاستراتيجية وطموحات النمو". 

أضاف أن "أمريكانا" بها عشرات الآلاف من الموظفين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن معظم التسريحات حدثت في مقرها في دبي.

يرفض الكثير من المستهلكين في الشرق الأوسط الشراء من المطاعم في إصرار على مقاطعتها فضلاً عن دول إسلامية أخرى مثل باكستان، البضائع الأجنبية البارزة نتيجة غضبهم من عدم اتخاذ الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من الإجراءات لإجبار إسرائيل على إنهاء حملتها العسكرية في غزة، ما أدى إلى تدهور مبيعات بعض هذه العلامات، وتسبب في أزمة علاقات عامة للبعض الآخر.

وسبق خفض بنك "جي بي مورجان تشيس آند كو" تصنيفه لأسهم "أمريكانا" من "زيادة الوزن" إلى "محايد".

 

احتلال إعادة هيكل إعادة هيكلة الاحتلال الصهيوني الأسهم المتداولة السعودية والامارات المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

82 دولارا للبرميل.. قلق في أسواق النفط تحسبا لضربة أمريكية لحلفاء إيران

تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 18 شهرا

تحرك أوروبي مقلق تجاه مليارات روسيا المجمدة

بلينكن يشيد بصفقة التبادل للأسرى ويرمي الكرة في ملعب حماس

لن يأتي منها خير .. الحوثي ينصح أوروبا بالابتعاد عن أمريكا

ليست صحيحة.. مكتب نتنياهو ينفي أنباء التوصل إلى صفقة مع حماس

صحيفة تعلن اسقاط أمريكا لمسيرات بالأردن

ترشيحاتنا

4 آبار وملايين الدولارات.. قطاع البترول في مصر يسطر نجاحات متتالية للاقتصاد| تفاصيل

وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن ضوابط صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وساحات العيد

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اتهام أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

الري و الإنتاج الحربي يبحثان تطوير منظومة مراقبة وصيانة السد العالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2000عام.. اكتشاف سكين بقبر قديم يحمل نقوشًا غريبة في الدنمارك| صور

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ