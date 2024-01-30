ضربة كبرى لشركة أمريكية بسبب المقاطعة في كل الدول العربية

تضرر الأسهم المتداولة للمطاعم بالسعودية والإمارات

تلقت شركة "أمريكانا للمطاعم الدولية" مُشغلة سلاسل "كنتاكي" و"بيتزا هات" في الشرق الأوسط، ضربة كبيرة جراء المقاطعة المستمرة لهما في منطقة الشرق الأوسط بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال وبسبب دعم إدارات هذه الشركات في المقار بأمريكا للاحتلال كذلك.

وذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن نحو 100 وظيفة تم فقدها في إطار عملية إعادة هيكلة داخلية، وفي ظل مقاطعة المستهلكين لعلاماتها التجارية بعد اندلاع الحرب من قبل الاحتلال الصهيوني على غزة.

قال ممثل عن الشركة المُدرجة في بورصتي أبوظبي والرياض إن الوظائف أُلغيت بعد إجراء تقييمات هيكلية "بهدف مواءمة مواردنا مع أهدافنا الاستراتيجية وطموحات النمو".

أضاف أن "أمريكانا" بها عشرات الآلاف من الموظفين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن معظم التسريحات حدثت في مقرها في دبي.

يرفض الكثير من المستهلكين في الشرق الأوسط الشراء من المطاعم في إصرار على مقاطعتها فضلاً عن دول إسلامية أخرى مثل باكستان، البضائع الأجنبية البارزة نتيجة غضبهم من عدم اتخاذ الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من الإجراءات لإجبار إسرائيل على إنهاء حملتها العسكرية في غزة، ما أدى إلى تدهور مبيعات بعض هذه العلامات، وتسبب في أزمة علاقات عامة للبعض الآخر.

وسبق خفض بنك "جي بي مورجان تشيس آند كو" تصنيفه لأسهم "أمريكانا" من "زيادة الوزن" إلى "محايد".