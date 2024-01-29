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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يشيد بصفقة التبادل للأسرى ويرمي الكرة في ملعب حماس

بلينكن
بلينكن

 

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التقارير بشأن الأونروا مزعجة للغاية ومن الضروري أن تقوم الوكالة بالتحقيق والمحاسبة ومراجعة الإجراءات، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ذكر  بلينكن أن  وجود قواتنا في العراق وسوريا لا علاقة له بغزة والصراع فيها، مشيرا إلى أنهم  مصممون على فعل كل ما هو ممكن "حتى لا نرى توسعا للصراع".
وحول  الاقتراح المطروح بشأن الرهائن، اعتبر بلينكن أنه قوي ومقنع وهناك توافق كبير بين الدول المعنية على قوته، ذاكرًا أن المحادثات بشأن الرهائن مهمة وتبعث على الأمل، وأن على حماس أن تتخذ قراراتها بنفسها بشأن المحادثات المتعلقة بالرهائن.

وعاد بلينكن إلى مسألة إيران ذاكرًا أن الرد على إيران قد يكون متعدد المستويات وعلى مراحل ويستمر لبعض الوقت.

 

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

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