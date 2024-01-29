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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يأتي منها خير .. الحوثي ينصح أوروبا بالابتعاد عن أمريكا

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون كل السفن العابرة نحو الاحتلال

حذر الحوثي في اليمن اليوم الإثنين دول الاتحاد الأوروبي من المشاركة في التحرك الأمريكي ضد اليمن في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

وطمأن الحوثي الدول الأوروبية بأن اليمن لا ينوي استهداف التجارة الأوروبية.

وقال عضو الوفد الوطني، التابع لأنصار الله، عبد الملك العجري، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "معظم الصادرات الأوروبية التي تمر عبر البحر الأحمر مواد غذائية ومنتجات زراعية، وهي لا تتحمل الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح، كما لا توجد أي نوايا لدى حكومة صنعاء لاستهدافها".

أشار إلى أن الجيش اليمني أكد حرصه والتزامه بسلامتها كغيرها من دول العالم.

ووجه العجري، رسالة إلى الدول الأوروبية، أن "أمريكا لا يهمها إذا تضررت مصالحكم فمعظم صادراتها تمر عبر المحيط الأطلسي، ومصالحكم هي من ستتضرر في حال تورطتم مع أمريكا في أي عدوان على اليمن، وأي تصعيد إضافي لن يشكل حلاً للأزمة ولن يمنع اليمن من مساندة فلسطين".

الحوثي اليمن الاتحاد الأوروبي

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