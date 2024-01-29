تحذير خطير من انفجار قنبلة الحرب في الشرق الأوسط

جرائم إسرائيل ودعم أمريكا تعجل بخراب مرعب..

يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط هائلة للتحرك والرد على الميليشيات المدعومة من إيران، لكن ذلك سيكون كارثة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، حيث أدت الحرب العدوانية غير المسبوقة على غزة إلى إشعال فتيل في منطقة الشرق الأوسط برمتها.



وقالت الصحيفة إنه ربما نكون الآن في نهاية فتيل القنبلة قبل أن تنفجر.

ورأت الصحيفة أن الصراع المباشر بين الولايات المتحدة وإيران على وشك الانفجار، وما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة.

واعتبر محللون أن هذه الحرب تقترب مع كل يوم يستمر فيه القصف الإسرائيلي العدواني غير القانوني لغزة، وفق ماذكرت الصحيفة.



وأضافت أنه مع كل تقدير جديد لعشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين، يقترب انفجار ضخم.

ومن البحر الأحمر إلى العراق وسوريا ولبنان، تتصاعد بلا هوادة دوامة من العنف المتصاعد منذ أربعة أشهر، والتي تشمل في الأساس الميليشيات المؤيدة للفلسطينيين والمدعومة من إيران.

وتابعت الصحيفة، والآن، في أعقاب هجوم الميليشيات الأخير يوم الأحد على قاعدة أمريكية في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة كثيرين آخرين، والذي ألقى الرئيس جو بايدن باللوم فيه على إيران على وجه التحديد ، قد يكون تم الوصول إلى نقطة اللاعودة والقنبلة على وشك الانفجار.



وتصر إيران على أنها ليست مسؤولة، لكن قليلين في واشنطن يصدقون مثل هذه التبريرات.

ويعد الهدف الاستراتيجي طويل الأمد لإيران هو إخراج القوات الأمريكية من قواعدها في العراق وسوريا والخليج، وإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.

واعتبرت الصحيفة أن الرعب والقصف المروع الذي تمارسه إسرائيل والمثير للاشمئزاز والمدعوم من الولايات المتحدة قد أتاحا فرصة لا يمكن تفويتها لتحقيق هذا الهدف وهو بطرد أمريكا.