مقتل 3 جنود..وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع أي هجوم على قواتنا

توعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، المهاجمين للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت شبكة فرانس ٢٤.

وقال أوستن: أنا والرئيس لن نتسامح مع أي هجوم على قواتنا وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عنها.

يأتي ذلك فيما ذكر مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن التصدي لهجوم المسيرة في الأردن فشل، لأنها اقتربت بالتزامن مع عودة مسيرة أمريكية إلى القاعدة.

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالردّ بعد هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في قاعدة بالأردن قرب الحدود السورية، متهما فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأكّد ناطق باسم البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ "بالطريقة الملائمة" على الهجوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الرئيس بايدن "سيرّد" على هجوم الأحد "بالطريقة الملائمة"، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط".

وأعلنت "المقاومة في العراق" المؤلفة من فصائل مدعومة من إيران أنها نفّذت هجمات "بطائرات مسيرة" فجر الأحد، استهدفت ثلاث قواعد في الأراضي السورية، بينها قاعدتا التنف والركبان القريبتان من الحدود مع الأردن، مشيرة الى أن الهجمات تأتي في إطار مقاومة "الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة"، و"رد على مجازر" إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت واشنطن إن الهجوم تسبّب بمقتل ثلاثة جنود وجرح 34 آخرين على الأقل، وقد طال "برج 22" في شمال شرق الأردن، وهو قاعدة لوجستية يقع قبالة منطقة الركبان السورية.

ويضم "تاور 22" (برج 22) نحو 350 عسكريًّا من سلاحَي البرّ والجوّ الأمريكيَّيْن ينفّذون مهمّات دعم لقوّات التحالف ضدّ تنظيم داعش.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالى أربعة أشهر.