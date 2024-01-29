عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يهاجم وزراء حكومة نتنياهو بسبب تعهدات تهجير الفلسطينيين

سموتريتش ونتنياهو
سموتريتش ونتنياهو وبن جفير

رفض البيت الأبيض التصريحات التي أدلى بها بعض الوزراء الإسرائيليين بشأن إعادة توطين سكان غزة معتبرا إياها غير مسؤولة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

تعهد 12 وزيرًا في حكومة الاحتلال و15 مشرعًا من الائتلاف ، أمام جمهور متحمس من آلاف النشطاء اليمينيين، بإعادة بناء المستوطنات اليهودية الإسرائيلية في قلب قطاع غزة وتشجيع هجرة السكان الفلسطينيين بعد الحرب.

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، شدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش، زعيم الحزب الصهيوني الديني المتطرف، على أهمية إنشاء مستوطنات جديدة، قائلاً: "إن شاء الله، سوف نستقر وسننتصر".


وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحضور : إن "الوقت قد حان للعودة إلى غوش قطيف"– اسم الكتلة الاستيطانية الإسرائيلية في غزة التي تم إخلاؤها في فك الارتباط عام 2005.

ووقع سموتريتش وبن جفير، إلى جانب ستة من أعضاء الكنيست من الإئتلاف، ما أُطلق عليه اسم "ميثاق النصر وتجديد الاستيطان"، والذي تعهد بأن الموقعين "سيعملون على تنمية المستوطنات اليهودية المليئة بالحياة" في قطاع غزة.
 

البيت الأبيض الوزراء الإسرائيليين إعادة توطين سكان غزة 12 وزير ا بتسلئيل سموتريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

موضوعات متعلقة

موظفو الحكومة الأمريكية يتحركون ضد بايدن

تحذير خطير من انفجار قنبلة الحرب في الشرق الأوسط

إيران.. ​إعدام 4 سجناء أكراد أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل

تفاصيل الهدنة الجديدة.. وقف الحرب 45 يومًا وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين

القوات الأمريكية تتعرض لهجوم جديد في دير الزور بسوريا

ضغوط مكثفة على نتنياهو تجبر مجلس الحرب الإسرائيلي على مناقشة الهدنة اليوم

مقتل 3 جنود..وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع أي هجوم على قواتنا

واشنطن بوست: إدارة بايدن اقتنعت بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الحرب

ترشيحاتنا

ما الفرق بين التوبة والاستغفار ؟ دار الإفتاء تجيب

حكم من لا يصلي الضحى.. دار الإفتاء تجيب

موعد انفراجة أزمة السجائر في مصر.. وهذا سبب الارتفاع

البيت الأبيض يهاجم وزراء حكومة نتنياهو بسبب تعهدات تهجير الفلسطينيين

أحمد موسى: رئيس غانا وصف السيسي بالرجل القوي.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ