البيت الأبيض يهاجم وزراء حكومة نتنياهو بسبب تعهدات تهجير الفلسطينيين

رفض البيت الأبيض التصريحات التي أدلى بها بعض الوزراء الإسرائيليين بشأن إعادة توطين سكان غزة معتبرا إياها غير مسؤولة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

تعهد 12 وزيرًا في حكومة الاحتلال و15 مشرعًا من الائتلاف ، أمام جمهور متحمس من آلاف النشطاء اليمينيين، بإعادة بناء المستوطنات اليهودية الإسرائيلية في قلب قطاع غزة وتشجيع هجرة السكان الفلسطينيين بعد الحرب.

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، شدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش، زعيم الحزب الصهيوني الديني المتطرف، على أهمية إنشاء مستوطنات جديدة، قائلاً: "إن شاء الله، سوف نستقر وسننتصر".



وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحضور : إن "الوقت قد حان للعودة إلى غوش قطيف"– اسم الكتلة الاستيطانية الإسرائيلية في غزة التي تم إخلاؤها في فك الارتباط عام 2005.

ووقع سموتريتش وبن جفير، إلى جانب ستة من أعضاء الكنيست من الإئتلاف، ما أُطلق عليه اسم "ميثاق النصر وتجديد الاستيطان"، والذي تعهد بأن الموقعين "سيعملون على تنمية المستوطنات اليهودية المليئة بالحياة" في قطاع غزة.

