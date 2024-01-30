خطأ طباعي.. طالب إعدادي يمتحن الفصل الدراسي الأول يتفاجأ بنجاحه بنهاية العام بأسيوط

فوجئ طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الفليو الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية بأسيوط بنجاحه في الفصل الدراسي الثاني رغم أنه أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب خطأ من إدارة المدرسة في بيان النجاح.



ونشر الطالب على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورة من بيان النجاح الخاص به وقال " يا حضرات ده بيان نجاح من مدرسة الفليو الإعدادية المشتركة رقم الجلوس به خطأ وكذلك مكتوب الفصل الدراسي الثاني كيف أصدق أن الدرجات الموجودة به صحيحة وعندما ذهبت إلى المدرسة علشان افهم قوبلت بلا مبالاة وعدم اهتمام من إدارة المدرسة على أساس إن هذا الخطأ عادي .. فهل فعلا كده عادي وأنا اللي مكبر الموضوع وإلا إيه ؟.



ومن جهته قال عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه فور رصد ما تداولته صفحات الفيس بوك كلف مدير إدارة أبوتيج التعليمية بفحص الأمر وإعداد تقريرا بالواقعة وبالفعل استدعت إدارة المدرسة ولي أمر الطالب وبمطابقة بيان النجاح بدرجات الطالب المدونة بالمدرسة تبين مطابقتها وإنها صحيحة وتم تعديل رقم الجلوس وبيان النجاح من الفصل الدراسي الثاني إلى الفصل الدراسي الأول وطباعة بيان جديد وإعطائه لولي أمر الطالب.

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