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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال زيارته العاصمة الصينية بكين:

الإسكان تعرض نسب التنفيذ بمنطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية على الجهات المُمولة للمشروع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف المالى والتنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية، الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع، بالصين، وذلك بحضور سفير مصر بجمهورية الصين الشعبية، السفير عاصم حنفى،  والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وخلال لقائه مع مسئولى مؤسسة التأمين "Sinosure”، ومسئولى البنك التجارى والصناعى الصينى، شرح الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ المشروع، حيث أكد أنه تم منذ أيام التسليم المبدئى لـ3 أبراج، بالمنطقة المركزية للأعمال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهناك مواعيد محددة من قبل الشركة المنفذة لتسليم باقى الأبراج.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة "CSCEC" الصينية، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بتمويل كامل من الهيئة، ونسب تنفيذ المشروع جيدة.

وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت التزاماتها المالية بصورة كاملة، سواء فى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، أو فى مشروع العلمين الجديدة، فالهيئة أكبر مطور عقارى بالمنطقة، ولديها موارد ومشروعات تُدر عليها دخلا سواء بالعملة الصعبة، أو العملة المحلية، من حصيلة بيع الأراضى أو الوحدات السكنية، أو حصتها من الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه فى العام الماضى فقط تم بيع أراض ووحدات سكنية بنحو 5,5 مليار دولار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تعتمد على موازنة الدولة، لكن لديها موقف مالى قوى، من حصيلة بيع الأراضى والوحدات السكنية والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموارد.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المشروعات الكبرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

من جانبه أكد السفير عاصم حنفى، قوة العلاقات المتينة التى تربط بين مصر والصين، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلقى دعما واهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصينى، شى جين بينج، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، تفاصيل هذا المشروع فى لقاءاته مع كبار المسئولين الصينيين، نظرا لما يمثله هذا المشروع من علامة مميزة للتعاون المصرى الصينى فى الوقت الحاضر.

وأشاد فى الوقت نفسه بالزيارة التى يقوم بها وزير الإسكان حاليا للصين، لمتابعة أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، وكذا الاجتماع ومناقشة تفاصيل المشروع مع الجهات الممولة.

من جانبهم أعرب مسئولو مؤسسة التأمين، ومسئولو البنك التجارى والصناعى الصينى، عن اهتمامهم بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ودعمهم لهذا المشروع المهم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين اهتمامهم بسرعة الانتهاء من التنفيذ، وتسلم باقى الأبراج، وكذا بدء التسويق والتشغيل.

الإدارية الجديدة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التعاون مع مصر التنمية وتطوير المدن

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