كاتب صحفي: المنطقة على شفا حرب كبيرة

أعاد أحمد الخطيب، الكاتب الصحفي، التذكير بتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية الأزمة في قطاع غزة من اتساع الصراع بالمنطقة الذي سيكون له عواقب وخيمة للغاية ليس بالمنطقة فقط بل يتعدى لسائر دول العالم.



وأوضح أحمد الخطيب خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المشهد الأول من بدء اتساع الصراع ما تشهده حاليا الملاحة بالبحر الأحمر من خطورة كبيرة ينذر بحرب كبيرة جدا وشيكة، بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في أتون الصراع مع الحوثيين وتوجيه ضربات عسكرية.



ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن المشهد الثاني من اتساع الصراع، ما شهده شرق الأردن من اعتداء على القوات الأمريكية مما يساهم في اتساع الدائرة أكبر وأكثر، مضيفا أن تحذير الرئيس السيسي من اتساع الصراع، صدر منذ بداية الحرب، بأن الأمر لن يقف عند حدود الحرب على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، وأنه كان يجب وقف الحرب في أقرب فرصة.

