طالبت بردع إسرائيل.. سلطنة عمان تدين الهجوم على أفراد أمريكيين قرب الأردن

أعربت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لل على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند الحدود الأردنية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سلطنة عمان تعرب عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير بطائرة بدون طيار على أفراد أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

كما أعربت عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها.

ودعت سلطنة عمان جميع الأطراف المؤثرة إلى تكثيف جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددت السلطنة في بيانها على ضرورة وقف أسباب التصعيد والتوتر بردع إسرائيل ووقف عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقتل ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي، وأصيب 34، آخرون في هجوم بطائرة من دون طيار على موقع أمريكي في الحدود السورية الأردنية، بقاعدة التنف.

وقالت الحكومة الأردنية إن الهجوم لم يقع في الأراضي الأردنية، وإنما في الداخل السوري، بينما اتهم الرئيس، جو بايدن، الجماعات المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، وتوعد بالرد.

وقالت الوزارة الدفاع الأمريكية إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة، معتبرة أن هذا التطور «تصعيد خطير» تتحمل مسؤوليته الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.