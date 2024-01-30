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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

اشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 19 حالة تعد بمساحة 2941 ألف متر و 12 حالة تعد بمساحة 16 فدانا و22 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الاجهزة التنفيذية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات املاك الدولة بالشرقية بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات

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