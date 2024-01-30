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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسف: ما رأيته بغزة يمثل وضعا كارثيا و70% من الضحايا نساء وأطفال

صدى البلد

قال جوناثان كريكس، المسئول الإعلامي في منظمة اليونيسف، إن ما رآه في قطاع غزة يمثل وضعا كارثيا، و70% من الضحايا نساء وأطفال.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشاكل كبيرة في المستشفيات؛ فالعديد منها لا يعمل وفي بعضها يوجد 300% من سعتها، موضحا أن اليونيسف يبذل قصارى جهده لتوفير الإمدادات الطبية لتلك المستشفيات، وهذه الإمدادات توجه إلى غرف العمليات لمعالجة الأطفال المصابين.

ووجه الشكر للحكومة المصرية التي توصل العديد من الشاحنات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يحتاج مزيدا من المساعدات الإنسانية لتوزيعها في القطاع في ظل هذه الظروف الصعبة، التي تجعل الوضع صعبا للغاية في كل أماكن قطاع غزة.

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