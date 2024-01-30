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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا وسوريا

قالت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من القواعد الأمريكية في سوريا.

وأضافت نولاند في مقابلة مع شبكة "سي إن إن ترك"، أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من سوريا"، موضحة أن تنظيم داعش لا يزال نشطا في أماكن كثيرة للغاية.

وفي وقت سابق، صرح المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، لوكالة تاس في مقابلة حول "تصاعد النشاط الإرهابي الذي تدعمه الولايات المتحدة" في سوريا. 

ووفقا له، فإن مصدرها الرئيسي يقع حاليا في منطقة التنف التي يبلغ طولها 55 كيلومترا وتسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث يستمر التدريب النشط لمقاتلي المعارضة السورية المسلحة "داعش" ومن ثم يتم إرسالهم إلى الأراضي السورية بمهام معينة.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن روسيا والولايات المتحدة لا تجريان أي حوار بشأن سوريا في الوقت الحالي.

وأضاف لافرينتييف في حوار مع وكالة تاس الروسية: "لا يوجد حوار بشأن سوريا، لكن آلية فك الاشتباك بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا سارية المفعول.

وأوضح أن الاتصالات مستمرة بين البلدين، ولكن من خلال هذه الآلية فقط بين قائد القوات الروسية في سوريا وقيادة ما يسمى بالقوات المسلحة السورية ويسمى التحالف الدولي".

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