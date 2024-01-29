روسيا تكشف عن حقيقة وجود اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن روسيا والولايات المتحدة لا تجريان أي حوار بشأن سوريا في الوقت الحالي.

وأضاف لافرينتييف في حوار مع وكالة تاس الروسية: "لا يوجد حوار بشأن سوريا، لكن آلية فك الاشتباك بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا سارية المفعول.

وأوضح أن الاتصالات مستمرة بين البلدين، ولكن من خلال هذه الآلية فقط بين قائد القوات الروسية في سوريا وقيادة ما يسمى بالقوات المسلحة السورية ويسمى التحالف الدولي".

وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفكر بالانسحاب من سوريا.

كما أفادت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، أن واشنطن تدرس سحب قواتها من سوريا.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وما نتج عنه من حرب على قطاع غزة، بلغت التوترات أشدها في الشرق الأوسط لذلك فقد تعيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، النظر في أولوياتها العسكرية بالمنطقة، لافته إلى أن ذلك قد ينطوي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا.

وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة قالت أربعة مصادر بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية إن البيت الأبيض لم يعد مهتمًا بمواصلة عملياتها داخل سوريا التي يرى أنها "غير ضرورية" وتجرى حاليًا مناقشات داخلية لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم الانسحاب.