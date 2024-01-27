سبوتنيك: مقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي في سوريا

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت بأن أبناء القبائل العربية في محافظة ريف دير الزور شرقي سوريا، شنوا هجمات على مسحلين موالين للجيش الأمريكي وقتلوا وأصابوا عددا منهم.

وأوضحت "سبوتنيك" أن مقاتلي العشائر العربية شنوا سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مقار ومواقع المسلحين الموالين للقوات الأمريكية في أرياف دير الزور، وتمكنوا من تحييد عدد منهم إضافة الى تكبيدهم خسائر بالعتاد.

وأضافت الوكالة الروسية الغير رسمية، أن هجمات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية شنها مقاتلو العشائر العربية، مساء أمس الجمعة، على مواقع عسكرية تابعة لمسلحي تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في بلدة "الكسرة" في الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة مسلحين من "قسد"، وجرح آخرين تم نقلهم إلى مشفى البلدة لتلقي العلاج، إضافة الى إعطاب عدد من آلياتهم العسكرية.

وبعد استقدامها تعزيزات عسكرية لصد هجمات مقاتلي العشائر العربية، ردت قوات "قسد" بقذائف الهاون بشكل عشوائي مستهدفة منازل المدنيين في "الكسرة"، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المدنيين.

وتابعت "كما شن مقاتلو العشائر العربية هجمات مماثلة على أحد مقرات "قسد" المحاذية لقاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، واستمرت الاشتباكات لساعات قبل انسحاب مقاتلي العشائر العربية بعد تمكنهم من إصابة عدد من المسلحين".

وقالت "سبوتنيك" إن هجمات مقاتلي العشائر العربية مستمرة مع انتفاضاتهم العشائرية ضد عناصر قوات "قسد" وتواجدها في المنطقة، رفضا لممارساتهم التعسفية وتهميش المكون العربي في المنطقة.