الحشد الشعبي تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صدر اليوم الأحد، مسؤوليتها عن ضربات الطائرات بدون طيار على أربع قواعد للعدو، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، إلى جانب قاعدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً منشأة زيكولون البحرية.

أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي العراقي مسؤوليتها عن الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في قاعدة التاجي العسكرية وقاعدة التنف العسكرية. وكانت تقارير متضاربة ظهرت بشأن مكان الهجوم، إذ نفت مصادر أردنية أن يكون الحادث وقع داخل حدودها.

تتعايش القوات الأمريكية مع وحدات من الجيش السوري الحر في قاعدة التنف العسكرية، الواقعة بالقرب من الحدود الأردنية. ووصف البنتاجون الهجوم بأنه "تصعيد كبير"، معربًا عن قلقه العميق إزاء الهجوم.

بينما تحيط الروايات المتضاربة بالحادثة، لا تزال هناك أسئلة حول التداعيات المحتملة للأعمال العدائية المتصاعدة بين القوات الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة. ولا يزال الوضع يتكشف، مع وجود آثار عسكرية ودبلوماسية على المحك.