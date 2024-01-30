مليشيا الحوثي تطلق طائرات مسيرة استطلاعية نحو خليج عدن.. تعرف على هدفها

أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن مليشيات الحوثي اطلقت عددا من الطائرات المسيرة الاستطلاعية نحو خليج عدن وبحر العرب لرصد أهداف بحرية جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن عن استهدافها سفينة حربية أمريكية في خليج عدن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان اليوم الاثنين، إن الحوثيين اليمنيين أطلقوا صاروخا على السفينة الحربية الأمريكية "لويس بي بولر" أثناء إبحارها عبر خليج عدن يوم الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، تهدف إلى تقويض إمكانياتهم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تنوي في الوقت الحالي نشر قوات برية في اليمن".