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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: عطل خطير أصاب أنظمة كمبيوتر مستشفيات الاحتلال

الاحتلال ينقل مصابيه
الاحتلال ينقل مصابيه جراء معارك غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث عطل خطير وواسع النطاق بأنظمة الكمبيوتر بمستشفيات إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام بأنه تبعًا لذلك يتم التحقيق بالهجوم الإلكتروني المحتمل الذي قد يكون أصاب أنظمة الكمبيوتر.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها كيان الاحتلال لمثل هذه الهجمات الإلكترونية.

وزاد عدد الهجمات الإلكترونية على كيان الاحتلال منذ شن الاحتلال حرب إبادة على غزة منذ أكتوبر الماضي.

 

يأتي ذلك، فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية اليوم (الثلاثاء)، أن الرد على مقترح اجتماع باريس سيكون على قاعدة أن الأولوية هي وقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية كلياً إلى خارج القطاع.

ونقل بيان لـ«حماس» عن هنية قوله إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع في باريس، وإنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، وشدد عل «حماس» منفتحة على مناقشة أي مبادرات جدية وعملية، بشرط أن تفضي إلى وقف الحرب وتأمين النازحين.

وأضاف أن «حماس» تلقت دعوة لزيارة القاهرة لدراسة مقترح اجتماع باريس، وأن الحركة تقدر موقف مصر الرافض أي وجود للجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية - المصرية.

وكان مصدر فلسطيني مطلع قال بعد مشاركة طرفي القتال في مفاوضات استضافتها باريس بمشاركة وسطاء قبل أيام، إن المفاوضات قطعت أشواطاً مهمة، وإن هناك توافقاً على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن المفاوضات وصلت إلى بحث مسألة اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهة التي ستدير القطاع.

وسائل إعلام إسرائيلية أنظمة الكمبيوتر بمستشفيات

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