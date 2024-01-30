عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة البحر الأحمر تؤخر وصول السفن 15 يوما إلى ميناء برشلونة

سفن شحن
سفن شحن

تتسبب أزمة البحر الأحمر في تأخر وصول السفن لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً إلى ميناء برشلونة نظراً لاضطرارها للالتفاف حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة، وفق ما ذكرت شبكة “بلومبيرج”.

ويؤثر هذا على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، بحسب رئيس الميناء الإسباني.

كما توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن يكون لتغييرات مسارات السفن الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر، تأثير طفيف على شركات النفط والغاز في قطر.

ورجّح التقرير أن يكون تأثير التوترات على الكيانات القطَرية وغيرها من الكيانات في الشرق الأوسط المنكشفة على مخاطر النفط والغاز قابلًا للإدارة، نظراً إلى أن معظم العملاء يقعون في قارة آسيا.

بالمقابل، نبّهت الوكالة إلى أن توقف وتعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر لفترات طويلة سيؤدي إلى إبطاء تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري إلى أوروبا، وكذلك الغاز الطبيعي المسال الروسي والأمريكي إلى آسيا.

كانت قطر أرجأت الأسبوع الماضي، عمليات تسليم بعض الشحنات إلى أوروبا في وقتٍ سابق هذا الشهر جرّاء تصاعد التوترات، إذ أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بتأخير وإعادة جدولة بعض الشحنات.

احتلال 15 يوم أزمة البحر الأحمر الاحتلال التوترات الهجمات في البحر الأحمر الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي المسال هجمات محتملة بلومبيرج بحر الأحمر تصاعد التوترات تعطيل حركة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

صحيفة عبرية تكشف ارتفاع عدد المرضى النفسيين لجنود الاحتلال العائدين من غزة

ثالث تجربة خلال أسبوع.. كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونج يانج لصواريخ كروز

صحيفة: بايدن أعطى أوامره لتوجيه ضربات مؤلمة لإيران دون توسيع دائرة الصراع

حرب الإبادة على غزة تكشف نقاط ضعف أمريكا في المنطقة

9 منظمات دولية: قرارات أمريكا وحلفائها المتهورة تقطع شريان الحياة لأهالي غزة

ضربة كبرى لشركة أمريكية بسبب المقاطعة في كل الدول العربية

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

82 دولارا للبرميل.. قلق في أسواق النفط تحسبا لضربة أمريكية لحلفاء إيران

ترشيحاتنا

جريمة الزاوية الحمراء.. شقيقان ونجل عمهما شرعوا في التخلص من مريض كبد

قرار هام من نيابة النقض بشأن إعدام قتلة شهيدة الشرف بالمنصورة

أزمة البحر الأحمر تؤخر وصول السفن 15 يوما إلى ميناء برشلونة

البنات طارت في الهواء.. تفاصيل مروعة بحادث مصر الجديدة

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

دعاء الرياح .. 20 كلمة تحفظك من شرها وتفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ