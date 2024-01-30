ثالث تجربة خلال أسبوع.. كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونج يانج لصواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتكثف بيونج يانج اختبارات الأسلحة في إطار سعيها لامتلاك أسلحة أكثر تطورا.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة ثالثة لصواريخ كروز في أقل من أسبوع، حيث أطلقت الأسلحة على المياه قبالة ساحلها الغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي “اكتشف عدة صواريخ كروز غير معروفة تم إطلاقها على البحر الغربي لكوريا الشمالية حوالي الساعة 07:00 [22:00 بتوقيت جرينتش]”.

وأضافت أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تعكف على تحليل البيانات.

وكوريا الشمالية ليست ممنوعة من اختبار صواريخ كروز بموجب عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة بسبب برنامجها النووي، وقد أجرت بالفعل تجربتين خلال الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين إن الزعيم كيم جونج أون "أشرف" على إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطلق من الغواصات، والمعروفة باسم Pulhwasal-3-31، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أيام قليلة من اكتشاف كوريا الجنوبية عدة صواريخ كروز يتم إطلاقها من الساحل الغربي للبلاد.

