صحيفة عبرية تكشف ارتفاع عدد المرضى النفسيين لجنود الاحتلال العائدين من غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.



و ارتفعت حدة الاحتقان والغضب داخل الشارع الإسرائيلي، مع الأرقام التصاعدية التي تنشر عن خسائر جيش الاحتلال.



كذلك تصاعدت مؤشرات الخسائر الاقتصادية التي ضربت القطاعات الاقتصادية والتجارية.

خلال ذلك، يواجه الاحتلال موجة من الصدمات النفسية الأشد خطورة.



نقلت وسائل الإعلام العبرية، عن خبراء الطب النفسي، أن نظام الصحة العقلية غرق بالفعل في طلبات المساعدة التي لم يتم حلها، ومن أخطرها «الهشاشة النفسية» لجنود الاحتلال.



وسبق لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نشرت تقرير منظمة «إران» للأزمات في إسرائيل، إنها تلقت أكثر من 100 ألف طلب للمساعدة منذ هجوم أكتوبر الماضي.