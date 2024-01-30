أمريكا تستعد لفرض عقوبات على فنزويلا بسبب منع مرشحة من انتخابات الرئاسة

تتجه أمريكا لفرض عقوبات على فنزويلا من جديد بسبب منع مرشحة رئاسية من أخذ فرصتها الانتخابية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.



كشف مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد فرض عقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا.

وذكر المسئولان أن ذلك قد يحدث إذا تمسكت فنزويلا بحظر ترشح مرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية، في تحرك من شأنه أن يعرقل الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات بين الخصمين.

ستسمح الولايات المتحدة بانتهاء تعليق العقوبات لمدة 6 أشهر تنتهي في أبريل المقبل، إذا مُنعت مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح، كما تدرس فرض تدابير إضافية لمعاقبة فنزويلا، بحسب المسؤولين، اللذين طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما نظراً لمناقشة مداولات غير معلنة.