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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: سنمنح الحكومة شبكة أمان لكل صفقة تبادل أسرى

عمليات سابقة لتبادل
عمليات سابقة لتبادل الأسرى

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على أن المعارضة ستدعم الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقات الأسرى، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة. 

وذكر لابيد بأنه سيتم منح الحكومة شبكة أمان لكل صفقة تبادل أسرى يتم التوصل إليها.

 

 أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية اليوم (الثلاثاء)، أن الرد على مقترح اجتماع باريس سيكون على قاعدة أن الأولوية هي وقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية كلياً إلى خارج القطاع.

ونقل بيان لـ«حماس» عن هنية قوله إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع في باريس، وإنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، وشدد عل «حماس» منفتحة على مناقشة أي مبادرات جدية وعملية، بشرط أن تفضي إلى وقف الحرب وتأمين النازحين.

 

وأضاف أن «حماس» تلقت دعوة لزيارة القاهرة لدراسة مقترح اجتماع باريس، وأن الحركة تقدر موقف مصر الرافض أي وجود للجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية - المصرية.

 

وكان مصدر فلسطيني مطلع قال بعد مشاركة طرفي القتال في مفاوضات استضافتها باريس بمشاركة وسطاء قبل أيام، إن المفاوضات قطعت أشواطاً مهمة، وإن هناك توافقاً على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل ووقف مؤقت لإطلاق النار.

 

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن المفاوضات وصلت إلى بحث مسألة اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهة التي ستدير القطاع.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد صفقات الأسرى

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