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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3.25 طن سكر وأرز حاول بعض التجار تخزينها بمركز البداري

حملة تموينية بأسيوط
حملة تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع ضد محتكري السلع لتحقيق الانضباط، لافتًا إلى إنه تم ضبط 1.5 طن سكر و1.75 طن أرز بمركز البداري تم حجبهم عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحتكرين

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المضاربة في سعرها لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. 

كان اللواء عصام سعد قد وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية كـ مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة والإنتشار في الأسواق لتحقيق الإنضباط والإستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف والتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

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في هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز حملة مفاجئة على الأسواق بالتنسيق مع ادارة التموين بالبدارى وجهاز حمايه المستهلك ومباحث التموين وتم المرور على تجار المواد الغذائية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الاساسية حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية  واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات وتم ضبط عدد من التجار يقومون بتخزين وحجب بعض السلع الأساسية حيث تم ضبط طن ونصف سكر وطن و750 كيلو أرز وتم التحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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