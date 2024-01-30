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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة صدفا

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة صدفا مستمرة وفقاً لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2023/2024 وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة وتيسير الانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من رفع الإشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية وفرش تربة رملية ثم تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة صدفا التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع فرج سليمان وتفرعاته وشارع لوحة الكهرباء بصدفا بحرى البلد لتسهيل النقل والانتقال والمرور للمواطنين وذلك بإشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة و...) وغيرها قبل وأثناء وبعد التنفيذ حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون اتلاف أو تغيير مشدداً على ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولاً بأول للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

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