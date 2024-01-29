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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : استمرار تنظيم الفعاليات بمكتبة مصر العامة بمحاضرات الشمول المالي

فاعليات مكتبة مصر
فاعليات مكتبة مصر العامة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها الرئيسي أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مكتبة مصر العامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقاً للامكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

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وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط عدد من الندوات والفعاليات من بينها كورسات تحسين الخط العربي، ومحاضرة للثقافة المالية والشمول المالى والخدمات غير المالية بالتعاون مع بنك مصر كما تم تنفيذ زﻳﺎرة للمكتبة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وزﻳﺎرة لمركز دار الصفا ويأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المكتبة بشكل دوري سواء داخل مقرها أو من خلال المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة وذلك في إطار بناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية التنمية.

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