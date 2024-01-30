مواجهة بالأدغال.. سائح يهرب مذعورًا بعد اصطدامه بأفيال ضخمة في بوتسوانا

يعتاد السائح في بريطانيا على الاستيقاظ على زقزقة الطيور في رحلة تخييم، لكن الأمر مختلف تمامًا في بعض البلدان، حيث تشارك مخلوقات أكبر بكثير ومثيرة للإعجاب البشر المساحات الطبيعية.

فبينما قد تصاب بالفزع لرؤية حصان أو بقرة تتسلل برأسها داخل خيمتك في بريطانيا، فإن سائحًا بريطانيًا خاض تجربة لا تُنسى في رحلته إلى سافانا بوتسوانا الرائعة بإفريقيا عندما اصطدم وجهاً لوجه بأحد أكبر الحيوانات على وجه الأرض على بعد أمتار قليلة بعد خروجه من دورة المياه!

صُدم الرجل بمشاهدة المخلوق الضخم يعترض طريقه، فانفجر فكاه وسرعان ما تراجع إلى الخلف عائداً إلى الحمام.

يروي أليستر لين الذي صور هذه اللحظة المضحكة في مخيم Elephant Sands Lodge ببوتسوانا: "لقد فزع أحد الزوار بشدة عندما واجه وجهاً لوجه فيلاً بريًا ضخماً يشرب المياه المتسربة من أنبوب تم فصله من قبل فيلة أخرى".

يظهر مقطع الفيديو السائح وهو يخرج من دورة المياه ليتراجع للخلف بخوف فور رؤيته فيلًا ضخمًا يهز جذعه وينظر إليه مباشرة.

بذهول تام، انفتح فك الرجل على مصراعيه قبل أن يعود مسرعًا إلى الحمام.

يكمل أليستر قصته: "لقد فزع أحد الزوار بشدة عندما واجه وجهاً لوجه فيلاً بريًا ضخماً يشرب المياه المتسربة من أنبوب تم فصله من قبل فيلة أخرى".

تعد هذه الواقعة بمثابة تذكير قوي بقوة الطبيعة والحيوانات البرية العظيمة التي تشاركنا هذا الكوكب.

كما تُسلط الضوء على أهمية احترام المساحات الطبيعية والحفاظ على سلامة الحيوانات والزوار على حدٍ سواء.