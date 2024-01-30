عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مواجهة بالأدغال.. سائح يهرب مذعورًا بعد اصطدامه بأفيال ضخمة في بوتسوانا

صدى البلد

يعتاد السائح في بريطانيا على الاستيقاظ على زقزقة الطيور في رحلة تخييم، لكن الأمر مختلف تمامًا في بعض البلدان، حيث تشارك مخلوقات أكبر بكثير ومثيرة للإعجاب البشر  المساحات الطبيعية.

فبينما قد تصاب بالفزع لرؤية حصان أو بقرة تتسلل برأسها داخل خيمتك في بريطانيا، فإن سائحًا بريطانيًا خاض تجربة لا تُنسى في رحلته إلى سافانا بوتسوانا الرائعة بإفريقيا عندما اصطدم وجهاً لوجه بأحد أكبر الحيوانات على وجه الأرض على بعد أمتار قليلة بعد خروجه من دورة المياه!

صُدم الرجل بمشاهدة المخلوق الضخم يعترض طريقه، فانفجر فكاه وسرعان ما تراجع إلى الخلف عائداً إلى الحمام. 

يروي أليستر لين الذي صور هذه اللحظة المضحكة في مخيم Elephant Sands Lodge ببوتسوانا: "لقد فزع أحد الزوار بشدة عندما واجه وجهاً لوجه فيلاً بريًا ضخماً يشرب المياه المتسربة من أنبوب تم فصله من قبل فيلة أخرى".

يظهر مقطع الفيديو السائح وهو يخرج من دورة المياه ليتراجع للخلف بخوف فور رؤيته فيلًا ضخمًا يهز جذعه وينظر إليه مباشرة. 

بذهول تام، انفتح فك الرجل على مصراعيه قبل أن يعود مسرعًا إلى الحمام.

 يكمل أليستر قصته: "لقد فزع أحد الزوار بشدة عندما واجه وجهاً لوجه فيلاً بريًا ضخماً يشرب المياه المتسربة من أنبوب تم فصله من قبل فيلة أخرى".

تعد هذه الواقعة بمثابة تذكير قوي بقوة الطبيعة والحيوانات البرية العظيمة التي تشاركنا هذا الكوكب.

 كما تُسلط الضوء على أهمية احترام المساحات الطبيعية والحفاظ على سلامة الحيوانات والزوار على حدٍ سواء.

سائح الأدغال بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

لا وفيات أو تعديلات على البروتوكولات.. رئيس لجنة كورونا يطمئن المواطنين

بريطانيا: غزة أرض محتلة وستظل جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

وزير التعليم يكشف عن 3 تحديات خطيرة تواجه نظام STEM

تحذيرات من وضع صحي خطير.. 20 ألف حالة إسهال حاد بين أطفال غزة

الوظائف الحكومية 2024.. انتهاء التقديم خلال ساعات ومفاجأة بشأن السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ