تعرف على تطبيق النقل الذكي الأكثر انتشارا بمصر

أعلنت inDrive ، أنه وفقاً لموقع data.ai أصبح تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلاً في مصر خلال 2023 وذلك للعام الثاني على التوالي وُصنف كـ ثاني تطبيقات النقل الذكي ورابع تطبيقات السفر تحميلاً في العالم.

وبذلك فهو التطبيق الأكثر تحميلاً لخدمات نقل الذكي في 13 دولة يصل عدد سكانها الى أكثر من 559 نسمة في كل من المغرب، باكستان وكولومبيا والبيرو وفقًا لذات الموقع

يذكر ان عدد التحميلات على التطبيق وصل إلى 66.6 مليون خلال عام 2023 وفقاً لبيانات آبل وبلاي ستور، كما تواصل الشركة رحلة نموها السريع وتوسعها الجغرافي حيث أطلقت خدماتها في 25 محافظة مصرية حيث تتوافر خدمة النقل الذكي والسفر بين المدن.

قال أرسين تومسكي، المؤسس والرئيس التنفيذى مهمتنا الفائقة هي تحدي الظلم الاجتماعي، ونحن سوف نظل ثابتين في التزامنا بتوفير خدمات تنقل موثوقة بأسعار عادلة ومتنوعة، حيث نخلق فرص ربح ذات مغزى للأشخاص عبر المجتمعات التي نعمل فيها.