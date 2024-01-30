لاعب سوبر.. الزمالك يقترب من ضم صفقة برازيلية

اقترب الزمالك من التعاقد مع فينيسيوس سوزا لاعب إنترناسيونال البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير.. الزمالك يقترب من التوصل لاتفاق مع إنترناسيونال البرازيلي على ضم لاعبه فينيسيوس سوزا صاحب الـ 20 عاما على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف وتفاصيل متبقية لإتمام الصفقة"

ويسعى الزمالك لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد نجاح مجلس الإدارة في فتح القيد، ويعد فينيسيوس سوزا من الصفقات التي يأمل مسؤولي القلعة البيضاء في حسمها قبل غلق باب القيد.